Vojnový stav v pyžamách

Naši dedovia, otcovia bojovali v ťažkých vojenských časoch so zbraňou v ruke proti nepriateľovi. My bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi tiež ale s rúškom na tvári, doma v pyžame.

Na úvod si myslím, že Naša republika spravila veľmi dobré preventívne opatrenia, aby zabránila šíreniu Korona vírusu COVID-19 medzi ľuďmi. Týmto by som chcel poďakovať všetkým ľudom, či už dosluhujúcej vláde, zdravotníkom, lekárom vo všetkých nemocniciach, bezpečnostným zložkám, predavačkám v obchodoch a obyčajným ľudom, ktorí si medzi sebou pomáhajú. Tieto časy sú skúškou pre nás, aby sme ukázali že nie sme si navzájom ľahostajný a vieme sa v kritických situáciach podržať a prejaviť si tak dôležitú spolupatričnosť a ľudskosť.

Každá akcia vyžaduje reakciu, reakciu nato, aby sme toto všetko čo sa teraz deje medzi nami zvládli. My jediný to vieme zastaviť, všetko je v našich rukách. Chcel by som vyzvať Slovákov, aby boli disciplinovaný, dodržiavali pokyny riadené vládou a hlavne dodržiavali dostatočný odstup medzi sebou v supermarketoch a čo najdôležitejšie dodržiavali hygienické štandardy (umývali si pravidelne ruky), chránili si tvár rúškami. Neberme túto situáciu, prosím ľahkovážne a chráňme seba a svoje rodiny. Každá menšia nezodpovednosť je momentálne kritická a možno pre niekoho život ohrozujúca, buďme teda radšej doma a dodržujme nariadenia vlády. Nikto si nechce pripustiť taliansky scenár, tak by sme sa mali aj tak správať.Nezabúdajme, že v tomto kritickom období je dôležité si tiež zachovať chladnú hlavu a myslieť trošku racionálnejšie. Ja viem, že ľahko sa to hovorí a ešte ťažšie plní ale momentálne nám nič iné nezostáva. Majme neochvejnú vieru, že všetko to bude na koniec dobré. Myslíme pozitívne aj keď svet okolo nás je negatívny. Buďme tí, ktorý sa nevzdajú a ukážu svetu, že sme jednotní. Majme vieru, pokoru a nádej v lepší zajtrajšok.

Želám si, aby sme toto všetko ustáli a boli raz opäť ako národ o niečo silnejší.

"Každé jedno želanie poslané do neba je privolanie príležitosti pre krajší život"

S pozdravom

Martin.